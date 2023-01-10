Джовинацци стал пилотом гиперкара «Феррари» в WEC на сезон-2023
«Феррари» назвала гонщиков, которые будут выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).
В 2023 году «Феррари» возвращается к выступлениям в высшем классе.
Место за рулем гиперкара 499P получил резервист команды в «Формуле-1» и экс-пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци. Его напарниками по 51-му экипажу станут Алессандро Пьер Гвиди и Джеймс Каладо. Гиперкар под номером 50 будут пилотировать Антонио Фуоко, Мигель Молина и Никлас Нильсен.
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