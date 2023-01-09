Макс Ферстаппен: «Мне не нравится постить в соцсетях. Келли Пике тоже стала делать это реже»

рассказал, как он и его девушка относятся к социальным сетям.

«Не вижу необходимости показывать свою личную жизнь внешнему миру. Келли тоже делает это гораздо реже, чем раньше. Если я когда-нибудь завершу карьеру в «Формуле-1», то не думаю, что буду часто постить. Мне просто это не нравится.

Некоторые не делают ничего другого весь день, а я занят другими вещами. К примеру, я часто сижу в телефоне, но скорее разбираясь с делами своей команды по симрейсингу. Это тоже отнимает много времени, но мне очень весело, ведь это моя страсть», – объяснил гонщик «Ред Булл» в интервью De Limburger.

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