Главный инженер «Ред Булл»: «Может ли Ферстаппен прибавить? Конечно, может»

Теги Ред Булл Формула-1 Йос Ферстаппен Пол Монахэн Макс Ферстаппен Авто

Главный инженер «Ред Булл» считает, что Макс Ферстаппен способен добиться прогресса в 2023 году.

«Макс необычно одарен с технической точки зрения. Он провел большую работу как юниор, часто под руководством отца [Йоса Ферстаппена], и мы видим плоды. Он понимает, о чем говорит, понимает, чего хочет.

Вместе с инженерами они знают, как сделать машину сбалансированной, простой в управлении – ну, не обязательно простой, но управляемой – чтобы можно было контролировать работу с шинами.

Его результаты в последнее сезоны поражают. Макс не достиг бы этого, если бы не был исключительным гонщиком. Может ли он прибавить? Конечно, может. Наверное, он не поблагодарит меня за эти слова.

Я считаю, что в каких-то областях он способен стать чуть лучше. Он будет размышлять о том, где способен прибавить, а наша работа – предоставить ему болид, в котором можно продемонстрировать свои навыки», – отметил Пол Монахэн.

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3 комментария

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priova 2
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Ответ Мадина Уйгурова
Максим молодой и наглый, если машина будет позволять, то конечно будет прибавлять. Феррари и другие должны тоже не косячить и выкатывать своим пилотам хорошие машины, чтобы мы не получили повтор эры Хэмилтона от Макса и РБ
Дык уже получаем. И то ли еще будет)
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Stannis_Baratheon
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Макс самый лучший пилот Ф1 на данный момент.
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Мадина Уйгурова
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Максим молодой и наглый, если машина будет позволять, то конечно будет прибавлять. Феррари и другие должны тоже не косячить и выкатывать своим пилотам хорошие машины, чтобы мы не получили повтор эры Хэмилтона от Макса и РБ
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