Главный инженер «Ред Булл»: «Может ли Ферстаппен прибавить? Конечно, может»

Главный инженер « » считает, что способен добиться прогресса в 2023 году.

«Макс необычно одарен с технической точки зрения. Он провел большую работу как юниор, часто под руководством отца [ ], и мы видим плоды. Он понимает, о чем говорит, понимает, чего хочет.

Вместе с инженерами они знают, как сделать машину сбалансированной, простой в управлении – ну, не обязательно простой, но управляемой – чтобы можно было контролировать работу с шинами.

Его результаты в последнее сезоны поражают. Макс не достиг бы этого, если бы не был исключительным гонщиком. Может ли он прибавить? Конечно, может. Наверное, он не поблагодарит меня за эти слова.

Я считаю, что в каких-то областях он способен стать чуть лучше. Он будет размышлять о том, где способен прибавить, а наша работа – предоставить ему болид, в котором можно продемонстрировать свои навыки», – отметил Пол Монахэн.

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