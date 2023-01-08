Алекс Албон: «Болид «Уильямса» мог быть куда быстрее с правильным балансом»

рассказал о главном недостатке болида « » на сезон-2022.

Команда заработала восемь очков и завершила год на последнем месте. Албон и его экс-напарник испытывали сложности с поиском баланса и аэродинамической чувствительностью FW44.

«Машина может быть куда быстрее, если найти верный баланс. Есть ощущение, что наша эффективность ограничена из-за того, что в каких-то аспектах мы связаны. Некоторые трассы подчеркивают наши недостатки – скажем, Бразилия или Мексика.

Но я точно знаю, что нам нужно от болида. Просто надо это найти. Сделать это вовсе не просто, необходимы правильные корреляции, разные отделы на базе должны вместе идти в верном направлении. Такова наша цель на зиму», – сообщил Албон по окончании сезона-2022.

В этом году Албон попытается поднять «Уильямс» со дна с новым партнером – Логаном Сарджентом.

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