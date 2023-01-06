Спортивный директор «Альфа Ромео» о календаре-2023: «Почти миллион платим только за перевозку грузов в Канаду»

Бет Цендер рассказал о беспрецедентных тратах на логистику в «Формуле-1» в 2023 году.

Серия планировала провести 24 Гран-при, однако этап в Китае был отменен из-за коронавирусных ограничений. Тем не менее, гонка в Шанхае еще может вернуться в календарь.

Причинами огромных расходов стали рекордное количество гонок, высокая инфляция и многочисленные перелеты между континентами. В частности, Гран-при Майами состоится через неделю после этапа в Азербайджане, а разделит гонки в Испании и Австрии.

«Возьмем, к примеру, Англию. Мы заплатим на 25 процентов больше в сравнении с прошлым годом. Сложности возникают везде. Скажем, в Остине все [номера] на 2023-й забронированы. Мы пытались зарезервировать десять дополнительных номеров – без шансов. Пожалуй, невозможно было составить календарь со значительно более высокими расходами.

Европейский «тройник» [Эмилия-Романья, Монако, Испания], на мой взгляд, хуже, чем американский [США, Мехико, Сан-Паулу]. Он сильно меня беспокоит. Раньше мы перемещались из Барселоны в Монако за неделю, но из Имолы добираться куда дальше. Кроме того, установка и разбор сооружений в всегда сопряжена с хаосом.

Перевозка грузов [в Канаду] – с запасом самая дорогая в году. Мы платим почти миллион только на грузы», – заявил спортивный директор « ».

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