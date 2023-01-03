Росс Браун об уходе на пенсию: «Буду рад помочь «Ф-1», мой телефон всегда включен»

Росс Браун готов консультировать руководство «Формулы-1», несмотря на уход на пенсию.

Браун занимал пост спортивного директора «Ф-1» с 2017 по 2022 годы.

«Я продолжу следить в какой-то мере. [Руководитель «Ф-1»] Стефано [Доменикали] – мой хороший друг, и, как я ему сказал, мой телефон всегда включен. Если я могу чем-то помочь и это не требует большого количества времени, буду только рад. Но это скорее роль консультанта, а не активная должность», – сообщил Браун.

Ветеран «Ф-1» рассказал, что его любовь к чемпионату не угасла за десятилетия, проведенные в гонках:

«Это прекрасный спорт, потрясающее сочетание технологии и талантов. Отличный гонщик может оказаться в ужасной машине, средний – в великолепной, а порой прекрасный пилот получает прекрасный болид. И по ходу сезона столько всего меняется.

Посмотрите на большинство видов спорта, на атлетику или теннис: обычно кто-то находится на вершине, и его очень трудно победить, если он сам не оступится.

У нас случаются периоды доминирования, однако соперники могут быстро развить машину – и вот, ты уже не побеждаешь. Постоянные изменения, разные трассы. Это уникальный спорт, и я очень рад, что после нескольких лет застоя мы видим, что рост заинтересованности в «Ф-1». Надо сохранить эту страсть.

Но я уплываю в закат и очень рад – в восторге – от текущей ситуации в «Формуле-1». Нельзя забывать о том, как мы трудились ради этого, необходимо поддерживать прогресс».

«Теперь буду смотреть гонки на диване, как простой болельщик». Росс Браун ушел с поста спортивного директора «Ф-1» и объявил о завершении карьеры

Росс Браун: «Нужен еще сезон для уплотнения пелотона»