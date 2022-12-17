Росс Браун: «Нужен еще сезон для уплотнения пелотона»

прокомментировал шансы середняков «Формулы-1» на высокие позиции.

В 2022 году единственным представителем средней группы на подиуме стал из « ». Браун убежден, что в будущем пелотон уравняется.

«Я считаю, нам нужен еще сезон. Когда меняется регламент, какие-то команды понимают его лучше. В 2009-м с новыми правилами справились две или три команды, а у остальных возникли проблемы – даже у некоторых топ-команд. Так что, думаю, нужен еще сезон.

Если все так продолжится, не знаю, что можно сделать, ведь мы применили ряд мер – потолок расходов, работа над машинами и трассами, формат гонок. Все направлено на сохранение целостности «Формулы-1» и при этом на уплотнение пелотона. И существуют ограничения на аэродинамическое развитие, зависящие от места в чемпионате. Так что многие вещи подталкивают нас в верном направлении. Я настроен оптимистично», – признался Браун, покидающий пост спортивного директора «Ф-1».

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