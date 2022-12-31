Дакар-2023. Экстрем и Прайс выиграли пролог

В Саудовской Аравии проходит пролог ралли-рейда «Дакар-2023».

В классе внедорожников быстрейшим оказался Маттиас Экстрем на «Ауди», в зачете мотоциклов победил гонщик «КТМ» Тоби Прайс.

Основная гонка начнется 1 января.

Ралли Дакар

31 декабря 2022 года

Пролог

Мотоциклы

1. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») – 8.22

2. Даниэль Сандерс (Австралия, «Гасгас») +0.01

3. Росс Бранч (ЮАР, «Хиро») +0,09

Внедорожники

1. Маттиас Экстрем (Швеция, «Ауди») – 8,00

2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +0,01

3. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +0,11

4. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +0,12

...6. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +0,14

7. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +0,16

Участники «Дакара-2023»: Леб, Аль-Аттия, Сайнс-старший, Сандерленд и другие звезды

Расписание этапов «Дакара-2023»