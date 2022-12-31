Дакар-2023. Экстрем и Прайс выиграли пролог

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В Саудовской Аравии проходит пролог ралли-рейда «Дакар-2023».

В классе внедорожников быстрейшим оказался Маттиас Экстрем на «Ауди», в зачете мотоциклов победил гонщик «КТМ» Тоби Прайс.

Основная гонка начнется 1 января.

Ралли Дакар
31 декабря 2022 года
Пролог
 
Мотоциклы
 
1. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») – 8.22
2. Даниэль Сандерс (Австралия, «Гасгас») +0.01
3. Росс Бранч (ЮАР, «Хиро») +0,09
 
Внедорожники
 
1. Маттиас Экстрем (Швеция, «Ауди») – 8,00
2. Себастьян Леб (Франция, BRX) +0,01
3. Стефан Петерансель (Франция, «Ауди») +0,11
4. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +0,12
...6. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Ауди») +0,14
7. Язид Аль-Раджи (Саудовская Аравия, «Тойота») +0,16
 

Участники «Дакара-2023»: Леб, Аль-Аттия, Сайнс-старший, Сандерленд и другие звезды

Расписание этапов «Дакара-2023»

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