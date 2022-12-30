Тото Вольфф: «Прыгающий болид «Мерседеса» ломал двигатели, но они оказались супернадежными»

Теги Льюис Хэмилтон Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джордж Расселл Авто

Тото Вольфф похвалил «Мерседес» за моторы, выдерживающие подпрыгивания болида.

Галопирование оказалось серьезной проблемой для команды в начале сезона. В то же время немецкие силовые установки стали самыми надежными в пелотоне. Единственная серьезная проблема у «Мерседеса» возникла на заключительном Гран-при Абу-Даби, когда Льюис Хэмилтон досрочно завершил гонку.

«В начале сезона с силовой установкой были трудности. Нам не нравились некоторые аспекты, касающиеся высвобождения энергии и управляемости силовой установки. Несмотря на заморозку развития, вы и ваша команда смогли повысить эффективность и справиться со сложной обстановкой – прыгающая машина ломала двигатель.

Тем не менее, мы оказались супернадежными, мотор очень здорово проявлял себя к середине и концу сезона», – сказал исполнительный директор «Мерседеса», обращаясь к главе моторного подразделения Хайвелу Томасу.

Томас также прокомментировал сложности:

«Становилось очевидно, что двигателям сильно достается, их нижней части. Когда [Вольфф] приехал в Бриксоурт на прошлой неделе и посмотрел на детали моторов, они вызвали удивление – можно было видеть силу ударов о землю.

Льюис и Джордж [Расселл] чувствовали себя не совсем комфортно, выбираясь из машин, и про силовые установки можно сказать то же самое».

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