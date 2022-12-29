MotoGP. Гендиректор «Дукати»: «Приглашение Маркеса трудно представить, но кто знает»

Луиджи Даль’Инья допускает переход в « ».

Шестикратный чемпион MotoGP заявлял, что может уйти из «Хонды», если байк не позволит бороться за титулы. В данный момент лидером «Дукати» является , завоевавший титул 2022 года.

«Маркес своей целеустремленностью, силой и стилем пилотажа доказал, что его нужно бояться. Только безумец не боится Марка Маркеса. Так что не могу сказать, что Марк нас не пугает, однако у нас есть гонщик, который способен сделать разницу, как и Маркес.

Никто не знает, что будет дальше. Может, Пекко уйдет. Контракт действует еще два года, и у нас прекрасные отношения. Даже в трудные моменты мы помогали друг другу и находили решение.

Так что, думаю, это трудно представить, но кто знает. Может, « » предложит [Баньяе] сумму, которая окажется для нас неподъемной – что я в таком случае должен делать?» – заявил генеральный директор «Дукати».

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