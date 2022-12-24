Марк Маркес допустил уход из «Хонды»: «Титулы MotoGP важнее цели остаться в команде»

не исключил, что покинет «Хонду».

Испанский гонщик с 2013 года представляет японскую марку, которая в 2022-м стала худшим конструктором. Маркес шесть раз становился чемпионом MotoGP вместе с «Хондой».

Контракт Марка рассчитан до конца сезона-2024.

«Я очень уважаю «Хонду». То, как со мной общались, как обо мне заботились на протяжении этих двух сезонов, когда я был травмирован – нечто особенное. Я всегда буду уважать «Хонду».

Но теперь я думаю лишь о том, чтобы вернуться на вершину вместе с «Хондой». Если не получится из-за отсутствия инструментов, я постараюсь найти лучший вариант. Я уже сказал команде об этом.

Однако сейчас, в 2022-м, я хочу только одного: остаться в «Хонде», и это моя цель. Но более важная цель – титулы. И я буду на это ориентироваться.

Когда я заключал предыдущие соглашения, «Хонда» всегда была первым вариантом. И я ни с кем не вел переговоры, только с «Хондой». Если уважаешь команду, она уважает тебя.

Посмотрим, что будет дальше. Кто знает. Как я говорю, «Хонда» есть « », и остаться в «Хонде» – моя мечта. Но моя главная мечта – выигрывать чемпионства», – сказал Маркес.

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