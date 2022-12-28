Зак Браун: «Уход Зайдля вызван появлением шанса в «Ауди», а не ситуацией в «Макларене»
Зак Браун поделился мыслями об уходе Андреаса Зайдля из «Макларена».
Новым руководителем команды стал Андреа Стелла, а Зайдль занял должность исполнительного директора «Заубера» (выступает в «Формуле-1» как «Альфа Ромео», с 2026 года станет командой «Ауди»).
Браун прокомментировал мнение, что уход Зайдля связан с недостаточной скоростью, с которой обновлялась инфраструктура из-за ковидных ограничений.
«Не думаю, что это повлияло на его решение. [Обновления] совсем близки. Изначально он уведомил меня об [уходе] в 2026 году. К сезону-2026 все инфраструктура уже заработала бы.
Полагаю, дело скорее в том, откуда он пришел. Когда он присоединялся к команде, группа [«Фольксваген»] рассматривала вступление в «Формулу-1», но решила по-другому. Теперь они возвращаются. Он был в этой среде, когда они намеревались войти в «Формулу-1», и сейчас это происходит, а он по-прежнему живет в Германии.
Вряд ли повлияла текущая ситуация. Я не считаю, что дело в «Макларене». Он сам может рассказать, однако, судя по нашим разговорам, скорее речь о появившейся возможности. Кроме того, он хочет стать исполнительным директором, а в «Макларене» в данный момент нет такого варианта. Так что, наверное, дело в шансе [в «Ауди»], а не в отсутствии такового в «Макларене», – сообщил исполнительный директор команды из Уокинга.
Браун заявил, что под управлением Стеллы «Макларен» продолжит развиваться:
«Безусловно. Не думаю, что мы что-либо упустим. Любая команда должна быть сильнее отдельного человека. У Андреа огромный опыт, и во многих отношениях он уже является лидером команды. Он руководит коллективом во время гоночных уик-эндов.
Он пользуется большим уважением со стороны гонщиков, является очень практичным человеком с большими техническими знаниями. Так что я в предвкушении. Считаю, Андреа здорово себя проявит. Не думаю, что команда станет слабее – она просто будет другой».
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