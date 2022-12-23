Гидо ван дер Гарде: «На месте «Уильямса» сделал бы руководителем команды молодого специалиста из «Ф-2»

Бывший пилот «Формулы-1» Гидо ван дер Гарде посоветовал владельцам « » пригласить на должность руководителя молодого специалиста из «Формулы-2».

В «Уильямсе» решили расстаться с Йостом Капито и техническим директором Франсуа-Ксваье Демезоном и пока не определились с тем, кто возглавит команду.

«На месте владельцев «Уильямса» я бы сделал руководителем команды молодого специалиста. Когда в «Ред Булл» только начинали свой путь в «Формуле-1», они пригласили Кристиана Хорнера, который тогда был руководителем команды в «Формуле-3000». И в итоге это оказалось очень умным и дальновидным шагом.

Мне кажется, сейчас в «Формуле-2» есть пара отличных специалистов, которые бы могли с этим справиться. Ребята, которые уже добились определенного успеха, с правильным менталитетом, и которые знают, как управлять командой. Я бы пригласил молодого специалиста, который голоден до успеха.

Еще один плюс – стоить такой специалист будет не очень много. Конечно, риск тут тоже присутствует, но молодым талантам нужно давать шанс в «Формуле-1», – рассказал ван дер Гарде.

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