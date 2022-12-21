Гюнтер Штайнер: «Сейчас команды «Ф-1» не могут правильно оценить молодого пилота, им приходится рисковать»

Руководитель « » Гюнтер Штайнер объяснил причины, по которым команда сделала ставку на опытных гонщиков в сезоне-2023.

В «Хаасе» приняли решение расстаться с и пригласили на его место , который стал напарником Кевина Магнуссена.

Шумахер, комментируя расставание с «Хаасом», в том числе сетовал на отсутствие нормальной тестовой программы для новичков в «Формуле-1». С чем согласился Штайнер.

«Думаю, что он прав. Двулетний опыт выступлений в гонках – это довольно много. Но до этого у тебя нет ничего. Ему пришлось сходу переходить из «Формулы-2» в «Формулу-1», потому что никаких тестов просто нет.

Мы решили вернуться к работе с опытным гонщиком, у которого при этом три года не было постоянной гоночной практики, потому что сейчас команды не могут правильно оценить молодого пилота, либо тебе приходится брать на себя большой риск.

Да, в « » взяли , но как я уже говорил, сейчас никто не знает, насколько он будет хорош за рулем болида «Формулы-1». Он был очень хорош в «Ф-3» и в «Ф-2», но переход в «Ф-1» – это все равно очень большой шаг. Так что да, это небольшая – не сказал бы проблема, но одна из тех вещей, где вам самим нужно решать, готовы ли вы рисковать и сажать за руль новичка или нет», – рассказал Штайнер.

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