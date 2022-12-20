Себастьян Феттель: «Может быть, Шумахеру нужно было дать чуть больше времени. Теперь все зависит от него»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» прокомментировал потерю места в гоночной серии .

Немец в следующем сезоне, после ухода из «Хааса», будет работать в «Мерседесе» в качестве резервного пилота.

«Конечно, в этом есть нечто большее. всегда был моим кумиром. В том числе благодаря этому я очень давно познакомился с Миком. Очень жаль, что в следующем сезоне он не сможет продолжить участие в гонках «Формулы-1» и его карьера прервется.

Мик – тот тип гонщика, которому может быть нужно чуть больше времени. Он у него определенно есть потенциал. Вероятно, также сказалось и то, что он оказался в не лучшем окружении. Конечно, роль третьего пилота – это тоже нормальный вариант продолжения карьеры, но в этом случае он не так часто будет оказываться за рулем болида. Так что теперь все зависит от Мика – нужно много работать и постараться вернуться, став сильнее», – рассказал Феттель.

Шумахер без места в «Ф-1» и «Феррари» – что дальше? Настройка «Мерседеса» под Хэмилтона и гонки по грязи (почти как Мазепин)