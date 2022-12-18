Мик Шумахер: «Надеюсь, смогу внести свой вклад и что «Мерседес» будет бороться за титул в конце 2023 года»

Резервный пилот «Мерседеса» рассказал, что был рад присоединиться к немецкой команде и постарается внести свой в работу по ходу сезона-2023.

«Я видел, как по ходу сезона-2022 шел процесс развития болида W13, и какие шаги предпринимала команда, в итоге пройдя путь от трудного старта сезона до победы в Бразилии. Так что да, я определенно нахожусь в предвкушении следующего сезона – интересно, что мы сможем сделать. Надеюсь, я смогу внести достаточный вклад и в конце года команда сможет бороться за чемпионский титул.

Мне кажется, что наличие в команде резервного пилота, который имеет опыт работы с болидами нового поколения – это не такая уж распространенная вещь. Я хорошо знаю эти шины, хорошо знаком с болидами этого поколения, что этой машине требуется с точки зрения пилотажа. Так что я надеюсь, что смогу внести свой вклад, а также, возможно, смогу со стороны посмотреть на гонщиков – на то, что им нужно.

Работа на симуляторе будет очень важна. Нам многое предстоит сделать, так что я надеюсь не только внести свой вклад за счет имеющихся у меня знаний, но и самому получить новые знания, которые, я надеюсь, пригодятся мне в дальнейшей карьере», – рассказал Шумахер.

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