Гюнтер Штайнер: «Появление ограничения бюджетов команд – это лучшее, что случалось с «Формулой-1»

Руководитель « » заявил, что благодаря появлению нового титульного спонсора у команды появятся средства, чтобы на равных бороться с конкурентами.

Титульным спонсором «Хааса» стала компания Moneygram. Ранее Штайнер неоднократно заявлял, что у «Хааса» не было возможности расходовать всю допустимую сумму при формировании бюджета. В сезоне-2023 ограничение бюджета команды «Ф-1» остановится на отметке в $135 млн.

«В следующем году мы сможем достичь отметки максимально допустимого бюджета и я вполне уверен, что мы сможем сделать следующий шаг вперед – и технически, и как команда.

Теперь мы сможем делать то же, что и все остальные команды. Думаю, что не только мы, но и вообще все команды в следующем году целиком израсходуют допустимый бюджет. И дело тут даже не в деньгах, а в таланте. Надеюсь, что нам хватит таланта, чтобы двигаться вперед.

Если бы не появление ограничений бюджета, то мы бы вообще не смогли провести сезон-2020. Ничего бы просто не получилось. Появление ограничения бюджетов команд – это лучшее, что случалось с «Формулой-1». Хотя надо отметить, что на принятие этого решения ушло довольно много времени. Ведь такие предложения поступали уже давно, и тем, кто это придумал, стоит отдать должное», – рассказал Штайнер.

Впервые за 20 лет команда-новичок «Ф-1» не обанкротилась за пару сезонов и даже взяла поул. Главный урок – в поиске спонсоров