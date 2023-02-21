График работы гонщиков на предсезонных тестах «Ф-1» 2023 года
Команды «Формулы-1» начали определяться с расписанием работы гонщиков на предсезонных тестах.
Заезды состоятся с 23 по 25 февраля в Бахрейне.
Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл пропустит тесты из-за повреждений, полученных на велопрогулке. Канадца заменит резервный гонщик команды Фелипе Другович.
График работы гонщиков (четверг, пятница, суббота)
«Ред Булл»: Ферстаппен, Перес / Ферстаппен, Перес
«Астон Мартин»: Другович / Алонсо, не объявлено, не объявлено
«Хаас»: Хюлькенберг / Магнуссен, Магнуссен / Хюлькенберг, Хюлькенберг / Магнуссен
«Альфа Таури»: Цунода / де Врис, Цунода / де Врис, де Врис / Цунода
«Уильямс»: Албон / Сарджент, Сарджент, Албон
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