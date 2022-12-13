Норрис поблагодарил Зайдля: «Я никогда не видел «Макларен» таким сильным, как сейчас»

высказался об уходе из «Макларена».

Экс-руководитель команды назначен исполнительным директором «Заубера» (выступает в «Формуле-1» как , с 2026-го станет заводской командой ).

Зайдль работал в с 2019 года.

«Прощай, Андреас! Работать с тобой было невероятно. Я никогда не видел нашу команду такой сильной, как сейчас, и в чем-то это твоя заслуга.

Удачи на новой работе, дружище. Уверен, будем видеться», – написал Ландо в соцсетях.

Стелла сменил Зайдля на посту руководителя «Макларена»

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