Норрис поблагодарил Зайдля: «Я никогда не видел «Макларен» таким сильным, как сейчас»

Теги Макларен Заубер Ауди Формула-1 Ландо Норрис Альфа Ромео Андреас Зайдль Авто

Ландо Норрис высказался об уходе Андреаса Зайдля из «Макларена».

Экс-руководитель команды назначен исполнительным директором «Заубера» (выступает в «Формуле-1» как «Альфа Ромео», с 2026-го станет заводской командой «Ауди»).

Зайдль работал в «Макларене» с 2019 года.

«Прощай, Андреас! Работать с тобой было невероятно. Я никогда не видел нашу команду такой сильной, как сейчас, и в чем-то это твоя заслуга.

Удачи на новой работе, дружище. Уверен, будем видеться», – написал Ландо в соцсетях.

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