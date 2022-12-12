Квят может дебютировать в WEC в 2023 году

Российский гонщик близок к дебюту в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

Как сообщает портал Endurance Info, в 2023 году бывший пилот «Формулы-1», вероятно, будет гоняться за «Прему» в классе LMP2. Квят дважды провел тесты за новый коллектив.

Даниил должен был выступать в в 2022 году за российскую команду , однако в итоге посоревноваться не удалось из-за требований .

В прошедшем сезоне Квят участвовал в гонках NASCAR Cup и NASCAR Xfinity.

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