Квят может дебютировать в WEC в 2023 году
Российский гонщик Даниил Квят близок к дебюту в чемпионате мира по гонкам на выносливость.
Как сообщает портал Endurance Info, в 2023 году бывший пилот «Формулы-1», вероятно, будет гоняться за «Прему» в классе LMP2. Квят дважды провел тесты за новый коллектив.
Даниил должен был выступать в WEC в 2022 году за российскую команду G-Drive Racing, однако в итоге посоревноваться не удалось из-за требований ФИА.
В прошедшем сезоне Квят участвовал в гонках NASCAR Cup и NASCAR Xfinity.
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