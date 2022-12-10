Кевин и Ян Магнуссены выступят в гонке «24 часа Дайтоны»

Пилот «Хааса» проведет гонку «24 часа Дайтоны» 2023 года в одном экипаже со своим отцом Яном Магнуссеном.

Кевин и Ян будут пилотировать машину «Порше» 911 GT3 R вместе с Марком Квамме.

Действующий гонщик «Формулы-1» примет участие в заезде впервые с 2018 года. Тогда в Дайтоне соревновались и , которые в 2023 году станут напарниками в .

Кевин дважды участвовал в гонке, когда был пилотом американской серии IMSA. Ян 15 раз гонялся в Дайтоне и в 2015 году выиграл заезд в своей категории. В 2021-м отец и сын вместе выступали на «24 часах Ле-Мана» в классе LMP2.

Ландо Норрис: «Ф-1» и диджеинг – моя жизнь в данный момент. Через 10-20 лет появится шанс вернуться на «24 часа Дайтоны»