Кевин и Ян Магнуссены выступят в гонке «24 часа Дайтоны»
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен проведет гонку «24 часа Дайтоны» 2023 года в одном экипаже со своим отцом Яном Магнуссеном.
Кевин и Ян будут пилотировать машину «Порше» 911 GT3 R вместе с Марком Квамме.
Действующий гонщик «Формулы-1» примет участие в заезде впервые с 2018 года. Тогда в Дайтоне соревновались Фернандо Алонсо и Ланс Стролл, которые в 2023 году станут напарниками в «Астон Мартин».
Кевин дважды участвовал в гонке, когда был пилотом американской серии IMSA. Ян 15 раз гонялся в Дайтоне и в 2015 году выиграл заезд в своей категории. В 2021-м отец и сын вместе выступали на «24 часах Ле-Мана» в классе LMP2.
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