Экс-пилот «Ф-1» Штук об уходе Шумахера из «Хааса»: «У Германии есть проблема с новым поколением гонщиков»

Бывший пилот «Формулы-1» Ханс-Йоаким Штук прокомментировал перестановки в составе «Хааса», где в новом сезоне место займет .

«Нико настоящий зверь, он гонщик от природы. И он знает, как нужно работать. Он сразу может сказать, что ему нужно делать и как действовать. Лично я бы (на месте руководства команды) доверял ему целиком и полностью.

Он еще в «Порше» показал на что способен (Хюлькенберг выиграл «24 часа Ле-Мана» в составе «Порше» в 2015 году) и в полной мере заслужил место в «Формуле-1». Я желаю ему добиться максимально возможного успеха.

Что касается ухода Мика Шумахера, то у нас в Германии вообще есть проблема с новым поколением гонщиков. И нам нужно сделать так, чтобы со временем один-два молодых немца попали и закрепились в «Формуле-1», это важно», – рассказал Штук.

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