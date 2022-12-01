Руководитель «Астон Мартин» о 5-летнем плане по завоеванию титула: «Нужен явный прогресс в 2023-м»

Руководитель Майк Крак рассказал, как идет план по завоеванию титула «Формулы-1».

Команда третий год будет выступать под брендом «Астон Мартин» (ранее – ). В начале 2021-го целью коллектива стало чемпионство в течение пяти лет.

Крак отметил, что его подопечные здорово справились с трудностями, которые испытывали в начале сезона-2022, и сумели прорваться с девятого места на седьмое в Кубке конструкторов, уступив шестую позицию лишь по дополнительным показателям.

«В начале сезона мы отставали от графика, но, думаю, довольно хорошо отыгрались. Я считаю, что в третий год нужно добиться явного прогресса, сделать четкий шаг вперед в плане скорости, и да, я бы сказал, что мы на пути к своей цели.

Мы очень здорово восстанавливаемся. Видно, как влияет приход людей вроде Дэна [Фэллоуса, технического директора] и других, как они работают с теми, кто уже в команде. Мы набрали хороший ход, и это чувствуется. Честно говоря, есть причины полагать, что мы продолжим следовать пути. В этом смысле все хорошо», – сообщил Крак.

В чем работа шефа команды «Ф-1» на Гран-при? Отбивать вопросы прессы во время гонки, разбираться в новинках, успокаивать пилотов