В сезоне-2023 в «Ф-1» отменят необходимую вакцинацию от ковида для участников

объявила о смягчении протоколов безопасности, связанных с Covid-19.

В сезоне-2023 в рамках послаблений сотрудникам в паддоке, на пит-лейн, или в дирекции гонки более не будет требоваться обязательная вакцинация от ковида или же наличие медицинского обоснования для отсутствия прививки.

Данные послабления были приняты в «Формуле-1» на фоне смягчения требований со стороны властей стран, принимающих Гран-при.

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