Себастьян Феттель: «Рад, что в «Ф-1» вернулся Хюлькенберг – гонщик с абсолютным потенциалом»

испытывает смешанные чувства из-за перестановок в «Хаасе».

Место Мика Шумахера – одного из лучших друзей Феттеля – займет еще один немец . Нико не был основным гонщиком «Формулы-1» с 2019 года, однако за последние сезоны провел пять этапов в составе / .

«Конечно, обидно за Мика, ведь мы очень близки, однако я рад, что Нико возвращается на решетку. Я считаю Нико одним из пилотов с абсолютным потенциалом. Он демонстрирует это каждый раз, когда садится в машину.

Может, он время от времени оказывался не в том болиде и не в тот момент. Но подобное может случиться с каждым из нас. Такое могло произойти со мной, и карьера сложилась бы несколько по-другому», – отметил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Шумахера выгнали из «Ф-1» и заменили 35-летним резервистом – это вообще как? Мик правда так плох?

«Облизни мои шары» – диалог двух гонщиков «Ф-1» после финиша: 5 лет не разговаривали, а теперь попали в одну команду