Кевин Магнуссен о Шумахере: «Я и сам дважды возвращался. Никогда не говори никогда»

Пилот «Хааса» поделился мнением о шансах вернуться в состав участников «Формулы-1» в будущем.

Шумахер потерял место в «Хаасе» по итогам сезона-2022. В следующем году он, с высокой долей вероятности, будет резервным пилотом «Мерседеса».

«Я точно знаю, каково находиться в такой ситуации, в какой оказался Мик. Я сам дважды возвращался в этот спорт. И своим примером показал, что заранее не стоит ничего загадывать. Никогда не говори никогда, в «Формуле-1» может очень многое случиться. И у пилота есть причина не сдаваться.

Что делать Мику? Продолжать тренироваться, сохранять позитивный настрой. Держаться поближе к «Формуле-1». За Миком стоит команда, которая будет работать ему на благо. Думаю, мы еще увидим его в «Формуле-1», – рассказал Магнуссен.

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