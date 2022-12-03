Мика Хаккинен: «Сомневаюсь, что Леклер повлиял на уход Бинотто из «Феррари»

высказался о роли в уходе из «Феррари».

В прессе звучали предположения, что решение руководителя Скудерии связано с давлением со стороны пилота. Хаккинену такая версия кажется неубедительной.

«Я в этом не уверен. Когда я гонялся, то всегда считал, что важнее качества человека, его заинтересованность, ум, а не то, нравится ли он тебе или нет. Это неважно и не мешает твоему успеху. Ты должен работать в команде, уважать талант и знания других людей, их целеустремленность. Сомневаюсь, что это правдивая история.

Очень жаль. Я считаю, что он (Бинотто) – прекрасная личность, отличный парень. – очень сложный вид спорта. Чтобы управлять командой и добиваться успеха, нужны три или четыре невероятно талантливых человека. Необходимы разные люди, разные таланты, которые вносили бы что-то свое в успех команды», – прокомментировал ситуацию двукратный чемпион мира.

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