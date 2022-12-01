Босс «Ф-1» Доменикали: «У Мадрида интересный проект проведения Гран-при»

высказался о шансах Мадрида на проведение Гран-при «Формулы-1».

Контракт с трассой действует до 2026 года. Руководитель серии сообщил, что предложение Мадрида заинтересовало «Ф-1».

«У нас есть соглашение с треком в Барселоне на ближайшие несколько лет, и мы этим очень довольны.

Мадрид предложил новый интересный проект. Его нужно развивать, чтобы понять, насколько в нем есть смысл с технической и экономической точек зрения. Это подтверждает, что становится все популярнее в Испании, в том числе, конечно, благодаря выступлениям Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса. Безусловно, это поможет выработать надежное решение по поводу будущего «Формулы-1» в Испании», – заявил Доменикали.

Стефано отметил, что наиболее перспективной ему кажется идея гонки на полугородской трассе, а не возвращение на автодром «Харама», где проводились в 1968-1981 годах.

Организация двух испанских этапов в один год кажется Доменикали маловероятной:

«В Италии это происходит, но посмотрим, что будет в будущем. Учитывая наш рост по всему миру, трудно проводить два Гран-при в одной европейской стране. В других частях света – скажем, в Соединенных Штатах – совсем другие расстояния. Реальность говорит, что это весьма трудно, но никогда не говори «никогда».

Босс «Ф-1» Доменикали: «С учетом роста популярности серии 24 Гран-при за сезон – это оптимальное число»