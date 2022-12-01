Шарль Леклер: «Битвы с Ферстаппеном станут жестче, если борьба в чемпионате продлится до конца сезона-2023»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о чистых битвах с .

Соперники действовали корректно в 2022 году, хотя в прошлом сезоне гонщик куда агрессивнее боролся с из .

– Сражения с Ферстаппеном в 2022-м были чистыми. Дело в том, что вы из одного поколения пилотов?

– Мы хорошо друг друга знаем, но я не думаю, что причина в этом. Если сравнивать с соперничеством Макса и Льюиса в прошлом году, разница в том, когда происходила борьба. Мы сражались в начале года, после чего либо у меня был большой отрыв в чемпионате, либо Макс находился далеко впереди. В таких ситуациях ты не станешь сильно рисковать. Поэтому дело скорее в природе чемпионата. Если мы продолжим бороться до конца сезона-2023, битвы станут жестче.

– В Австрии в 2019-м Ферстаппен выдавил вас за пределы трассы и победил. Вы сказали, что не будете мириться с подобным в будущем. Помогло ли это? Ведь вы показали, что с вами так поступать нельзя.

– Я был против итога гонки в Австрии и считал, что так пилотировать нельзя. Но когда стюарды сообщили, что это разрешено, я первым приветствовал такой подход. Мне нравится бороться жестко, на пределе. Надеюсь, мы увидим такие сражения в будущем.

Шарль Леклер: «Я критикую «Феррари», но не публично. Мы честны друг с другом»