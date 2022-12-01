Шарль Леклер: «Я критикую «Феррари», но не публично. Мы честны друг с другом»

рассказал, что обсуждает ошибки «Феррари» внутри команды.

Гонщик поделился мнением о том, как воспринимает собственные просчеты и неудачи Скудерии.

– Вы всегда открыто признаете свои ошибки. Каковы причины такого поведения?

– Это мой подход к работе. Я признаю ошибки, и это нормально, ведь все их допускают. Было бы неправильно пытаться их скрыть – тогда добиться прогресса не получится. Я уверен, что способен стать сильнее после того, как ошибся.

– Пилоты говорят: никогда не признавай просчеты, потому что воспринимается как слабость.

– Ошибка может быть исключением. Для меня такой подход является вполне обычным, я всегда признаю ошибки. Не думаю, что это плохо. Если ошибается команда, я ей тоже говорю. Мы честны друг с другом. Так мы растем вместе, поэтому я не стану менять подход.

– То есть команда также настроена критично по отношению к себе?

– Да, мы самокритичны, и я – часть команды. Внутри коллектива я настроен очень критично. Я не тот гонщик, который публично будет жестко критиковать, однако на внутренних совещаниях я подталкиваю команду вперед. Это моя работа. Я работаю над своими ошибками, и ошибки команды также должны обсуждаться. Я должен иметь возможность говорить то, что думаю.

– Критикуют ли «Феррари» слишком сурово из-за того, что это «Феррари»?

– Не знаю. И мне все равно. Нас не должно беспокоить, что считают другие. Нам нужно думать о том, где можно прибавить. И это вполне очевидно: необходимо выжимать из машины максимум по воскресеньям, улучшить эффективность и подход к гонкам. Сгущает ли пресса краски в сравнении с тем, что есть в реальности? Я не знаю, но мне это и неинтересно.

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