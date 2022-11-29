Алекс Албон об удалении аппендикса: «Я еще не вернулся к 100-процентной форме»

Алекс Албон рассказал о восстановлении после операции.

Гонщик пропустил из-за удаления аппендикса. После операции возникли осложнения, и Алекс провел ночь в реанимации. Албон смог вернуться к выступлениям уже на следующем этапе в Сингапуре, однако признался, что до конца сезона так и не набрал оптимальную форму.

«Я бы сказал, что дойду до 100 процентов зимой. Нам не хватало времени на тренировки, чтобы вернуться к такой форме. Если говорить с реалистичной точки зрения, в Сингапуре пришлось тяжело, в Японии я чувствовал себя на 75 процентов, а после этого ощущения были достаточно хорошими», – отметил тайский пилот.

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