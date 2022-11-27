Алекс Албон: «Самой крупной упущенной возможностью заработать очки стала для меня гонка в Монце»

Пилот поделился мнением о том, как для него сложился сезон-2022.

Албон считает, что единственный шанс заработать еще больше очков у него был на . Албон был вынужден пропустить гонку в Монце из-за проблем с аппендицитом, заменявший его Ник де Врис сумел финишировать девятым.

Сам Албон заработал за сезон-2022 в общей сложности 4 очка – благодаря 10-му месту в Австралии и Бельгии, и 9-му месту в Майами.

«Мне кажется, самой крупной упущенной возможностью заработать очки стала для меня гонка в Монце. Мне кажется, что именно там можно было заработать больше всего очков.

В остальном же я не уверен. Мне и правда кажется, что мы использовали все шансы заработать очки. К сожалению, таково наше положение в данный момент. В этом году нам требовалось все сделать идеально, и тогда, не без доли везения, у нас появлялись шансы заработать очки.

Мы не хотим оказаться в таком же положении и в следующем сезоне. Нам нужно много работать, нужно разобраться с проблемами, с которыми команда сталкивалась по ходу чемпионата. При этом, как мне кажется, нашей команде всегда удавалось извлечь максимум из представившейся возможности – это хороший знак», – рассказал Албон.

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