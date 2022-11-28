Ник де Врис о целях «Альфа Таури» на сезон-2023: «Постараемся вернуться в борьбу в топ-5»

Новичок Ник де Врис рассказал, какие цели команда ставит на следующий сезон.

По словам де Вриса, в 2023 году «Альфа Таури» постарается регулярно бороться за попадание в топ-5 по итогам гонок.

«Этот сезон команда завершила на девятом месте в Кубке конструкторов. Мы никак не можем быть довольны таким результатом. Этот год прошел для команды не очень хорошо, в то время как раньше «Альфа Таури» довольно часто удавалось попадать в топ-5. Так что этой зимой мы хотим постараться добиться необходимого прогресса и вернуться в топ-5. А реалистичность шансов добиться этого будет зависеть от скорости машины», – рассказал де Врис.

«Ф-1» уже готова к 2023-му: свободные места закончились, новички проехали тесты на новых машинах («Феррари» – лучшая)