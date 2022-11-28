Дэймон Хилл: «В итоге Шумахер просто не справился с давлением»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года поделился мнением о причинах, по которым не сумел сохранить свое место в .

По словам Хилла, Шумахеру просто не хватило опыта и умения просто делать свою работу, не отвлекаясь на сторонние факторы.

«Мик постоянно находился под пристальным вниманием, на него постоянно оказывалось давление. И мне кажется, что в итоге он с этим давлением не справился

Не знаю, кто именно дает ему советы, но ему, вероятно, пришлось в «Формуле-1» тяжелее, чем он предполагал. Есть и множество других аспектов, которым ты можешь научиться только со временем, проведя в «Ф-1» много лет. Что как раз есть у – и он, за счет наличия этого опыта, сможет сразу сконцентрироваться на работе на команду. В конечном счете команде нужны люди, которые будут просто делать свою работу, не подвергая ее дополнительному стрессу.

В последние годы Нико пару раз выступал в гонках «Ф-1» и смотрелся вполне впечатляюще, учитывая то, сколько времени он провел без постоянной практики за рулем болида. У него за плечами просто есть опыт выступлений в огромном количестве гонок. Да, возвращаясь после длительного перерыва сложно сразу набрать свою максимальную скорость. Однако на Нико не будет оказываться такого давления, как на Мика», – рассказал Хилл.

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