Карлос Сайнс: «В этом году соперники из «Ред Булл» были просто быстрее – и машина, и пилот»

Пилот «Феррари» заявил, что команде потребуется провести идеальный сезон-2023, если она хочет получить реальный шанс выиграть чемпионский титул.

Сайнс признал, что и ему самому нужно много работать и прибавлять в скорости – в первую очередь в самих гонках.

«Ясно, что в этом году борьба за титул не представлялась возможной – просто потому что в чемпионате я оказался очень далеко от Макса Ферстаппена. Мы говорим об уровне его выступлений в сочетании с возможностями , соперники просто были быстрее в целом: и машина, и пилот.

Я правда считаю, что мы могли бы побороться, если бы провели идеальный сезон, но теперь нам нужно постараться превосходно провести следующий сезон. И нужно будет улучшить свою машину.

Мне и самому нужно будет прибавить, в особенности в первой половине сезона и в самих гонках. Такова цель – а выступая за такую команду, тебе нужно ставить перед собой соответствующие цели. И стараться достичь этих целей, а дальше посмотрим, как на самом деле сложится следующий год и что приготовит нам жизнь», – рассказал Сайнс.

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