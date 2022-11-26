Исполнительный директор «Феррари»: «Я не удовлетворен вторым местом, потому что второй – это первый из проигравших»

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Боссы «Феррари» недовольны вторым местом в сезоне-2022. 

Исполнительный директор «Феррари» Бенедетто Винья рассчитывает, что в будущем итальянская команда сумеет вернуться на вершину в «Формуле-1». 

«Я говорил это после завершения сезона: я не удовлетворен вторым местом, потому что второй – это первый из проигравших. 

Мы добились определенного прогресса. Я доволен достигнутым прогрессом, но не доволен вторым местом. Думаю, у команды есть все, чтобы со временем стать лучше», – сказал Винья. 

В пятницу в итальянской прессе появились сообщения, что руководитель Скудерии Маттиа Бинотто покинет свой пост в ближайшее время.

Бинотто решил уйти с поста руководителя «Феррари» – официальное объявление может последовать уже 25 ноября (CdS)

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