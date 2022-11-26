Лео Туррини: «От ухода Бинотто проиграют «Феррари», Леклер и Сайнс, а выиграет, боюсь, «Ред Булл»

Итальянский журналист Лео Туррини разочарован уходом из «Феррари».

Ожидается, что новым руководителем Скудерии станет , возглавляющий команду . Официально уход Бинотто пока не подтвержден.

По мнению Туррини, решение нанесет вред всем в «Феррари» и может сыграть на руку «Ред Булл».

«Это поражение для «Феррари»: руководитель команды меняется в четвертый раз за девять лет. Девять лет и ноль титулов.

Это поражение для Джона Элканна. В январе 2019-го он назначил инженера из Реджо-нель-Эмилии, по крайней мере формально. [Бинотто] был наследием Маркионне, окей. Но если ты лидер и принимаешь решение, то должен его отстаивать. Этот президент не может или не хочет.

Разумеется, это поражение для Бинотто. Он всю жизнь мечтал об этом кресле и получил его. Он хотел повторить успехи Жана Тодта и не преуспел – точнее, ему не дали достаточно времени. Тодт выиграл первый Кубок конструкторов через шесть с половиной лет. Бинотто не дали и четырех. Нынешний сезон с четырьмя победами и 12 поулами становится провальным. Кто-то сошел с ума, а многие не могут ничего сказать, потому что просто не понимают.

Но вина и на Маттиа. Дело моторов 2019 года заслуживало прозрачности, даже если не он породил эту неразбериху. У Маттиа мало друзей на базе. И он знал об этом, знал о тех, кто за спиной называет его Фараоном. Безумием было стартовать фразой «мы начнем новую эпоху». Тодт никогда не произносил таких громких слов, даже когда постоянно побеждал. И работа с Леклером была недальновидной: рассматривать его и Сайнса как равных гонщиков, когда выступления на трассе и турнирная таблица говорят о чем-то другом.

И конкретно для Леклера это поражение, как ни обидно такое говорить. Я фанат Карлетто, но раз его близкие контакты с Элканном не секрет, парень не должен был позволять своему окружению сыграть роль. Следовало понять, что козлом отпущения теперь станет он – раньше громоотводом являлся Бинотто.

Конечно, это поражение для Сайнса, который был продуктом Маттиа.

Можно спросить: кто в таком случае выиграет от этого странного и неприятного дела? Боюсь, , но я готов выложить деньги за то, чтобы оказаться неправым», – написал Туррини.

Бинотто решил уйти с поста руководителя «Феррари» – официальное объявление может последовать уже 25 ноября (CdS)

Вассер заменит Бинотто на посту руководителя «Феррари» (GdS)