Лео Туррини: «От ухода Бинотто проиграют «Феррари», Леклер и Сайнс, а выиграет, боюсь, «Ред Булл»
Итальянский журналист Лео Туррини разочарован уходом Маттиа Бинотто из «Феррари».
Ожидается, что новым руководителем Скудерии станет Фредерик Вассер, возглавляющий команду «Альфа Ромео». Официально уход Бинотто пока не подтвержден.
По мнению Туррини, решение нанесет вред всем в «Феррари» и может сыграть на руку «Ред Булл».
«Это поражение для «Феррари»: руководитель команды меняется в четвертый раз за девять лет. Девять лет и ноль титулов.
Это поражение для Джона Элканна. В январе 2019-го он назначил инженера из Реджо-нель-Эмилии, по крайней мере формально. [Бинотто] был наследием Маркионне, окей. Но если ты лидер и принимаешь решение, то должен его отстаивать. Этот президент не может или не хочет.
Разумеется, это поражение для Бинотто. Он всю жизнь мечтал об этом кресле и получил его. Он хотел повторить успехи Жана Тодта и не преуспел – точнее, ему не дали достаточно времени. Тодт выиграл первый Кубок конструкторов через шесть с половиной лет. Бинотто не дали и четырех. Нынешний сезон с четырьмя победами и 12 поулами становится провальным. Кто-то сошел с ума, а многие не могут ничего сказать, потому что просто не понимают.
Но вина и на Маттиа. Дело моторов 2019 года заслуживало прозрачности, даже если не он породил эту неразбериху. У Маттиа мало друзей на базе. И он знал об этом, знал о тех, кто за спиной называет его Фараоном. Безумием было стартовать фразой «мы начнем новую эпоху». Тодт никогда не произносил таких громких слов, даже когда постоянно побеждал. И работа с Леклером была недальновидной: рассматривать его и Сайнса как равных гонщиков, когда выступления на трассе и турнирная таблица говорят о чем-то другом.
И конкретно для Леклера это поражение, как ни обидно такое говорить. Я фанат Карлетто, но раз его близкие контакты с Элканном не секрет, парень не должен был позволять своему окружению сыграть роль. Следовало понять, что козлом отпущения теперь станет он – раньше громоотводом являлся Бинотто.
Конечно, это поражение для Сайнса, который был продуктом Маттиа.
Можно спросить: кто в таком случае выиграет от этого странного и неприятного дела? Боюсь, «Ред Булл», но я готов выложить деньги за то, чтобы оказаться неправым», – написал Туррини.
Бинотто решил уйти с поста руководителя «Феррари» – официальное объявление может последовать уже 25 ноября (CdS)
Вассер заменит Бинотто на посту руководителя «Феррари» (GdS)
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