Маттиа Бинотто: «У «Ред Булл» был четкий путь развития болида, в отличие от «Феррари»
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто объяснил, почему «Ред Булл» лучше развивал болид.
Скудерия сильно начала сезон, однако после летнего перерыва не смогла составить конкуренцию новому обладателю Кубка конструкторов.
«Я считаю, дело в нескольких факторах. Во-первых, у «Ред Булл» был четкий путь развития – снижение массы болида, в отличие от нас. Соперники понимали, чем нужно заняться, чтобы выжать из машины скорость. У нас ситуация была более запутанной, так как мы пытались улучшить болид с точки зрения концепции и аэродинамики.
Оглядываясь назад, можно сказать, что мы недостаточно дорабатывали машину. Мы очень рано остановились. И команда не просто решила прекратить доработку – были причины, связанные с расходами. Однако какие-то вещи необходимо изучить.
Правильно ли мы поступили, расставив приоритеты между сезонами-2022 и 2023? Я не знаю. Лишь в 2023-м мы поймем, верный ли выбор. Более того, возможно, мы могли лучше и качественнее развивать машину в рамках этого решения. Мы это изучим.
Но главная причина, на мой взгляд, в том, что у «Ред Булл» был четкий путь – снижение массы. Думаю, это более простой способ улучшать эффективность болида.
Важно, что мы снова стали конкурентоспособными – такая цель перед нами и стояла. Для меня лучший результат состоит в том, что мы сражались за хорошие позиции в 22-й гонке. Это означает, что мы сильны не только на самом старте сезона с очень быстрой машиной. Никто такого не ожидал. Но мы продолжали бороться по ходу года и до самого конца. Случались взлеты и падения, в каких-то гонках мы выступали недостаточно хорошо, и они будут рассмотрены. Но битва за высокие позиции в 22-й гонке важнее, чем второе и второе места [в личном и командном зачетах]», – сказал Бинотто.
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