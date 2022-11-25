Ландо Норрис о сезоне-2022: «Одного подиума недостаточно»

Пилот поделился мнением о том, как для команды сложился сезон-2022.

По словам Норриса, попадание на подиум на этапе в Имоле можно считать успехом, но этого все равно недостаточно, чтобы считать сезон успешным.

«Подиум – это всегда значимое достижение. Подиум значит что-то для меня, для команды. Но одного подиума конечно недостаточно. Когда у вас всего один подиум, возникает ощущение того, что вам просто повезло. А вам хочется чувствовать, что вы этого заслуживаете, что вы способны постоянно бороться за место на подиуме.

Да, конечно, мы заслужили подиум, но были недостаточно быстры, чтобы там оказаться. Можно сказать, что мы немного опередили события.

Одного подиума для меня недостаточно. Мы недостаточно хорошо поработали, и опять же в конечном счете все сводится к возможностям нашей машины. Так что мы продолжим упорно трудиться – впрочем, в этом нет ничего нового», – рассказал Норрис.

Наш рейтинг гонщиков «Ф-1»: с Ферстаппеном сравним только Леклер, за ними – Хэмилтон и Алонсо