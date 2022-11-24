Мика Хаккинен: «Сезон без побед сделает Хэмилтона еще более целеустремленным в 2023-м»

Мика Хаккинен подвел итоги сезона для топ-команд «Формулы-1» и проанализировал Гран-при Абу-Даби.

Двукратный чемпион мира отметил мастерство победителя гонки из «Ред Булл», вице-чемпионство пилота Шарля Леклера и первый сезон без побед в карьере ветерана «Мерседеса» .

«Гонка получилась просто идеальной для Макса и подтвердила блестящую работу пилота и команды в этом сезоне. Мне напомнили, что в 1988 году Ален Прост и Айртон Сенна выиграли 15 из 16 гонок за «Макларен». Макс сделал это в одиночку – фантастика. Он показывал скорость и стабильность, машина весь год была быстрой, и с тех пор, когда команда решила небольшие проблемы с надежностью, выступления были невероятными.

Шарль Леклер, на мой взгляд, провел фантастическую гонку и финишировал вторым, проиграв в чемпионате лишь Максу. Чеко Перес отдал все силы, но, думаю, Шарль заслуживал эту вторую позицию. Он девять раз стартовал с поула, выиграл три Гран-при и в первой части сезона выглядел реальной угрозой для Макса. Безусловно, второе место заставит его и команду дополнительно сосредоточиться на титуле в следующем году.

Очень тяжелый год для . Воскресная гонка получилась весьма разочаровывающей: Джордж [Расселл] заработал штраф, а Льюис сошел из-за редкой проблемы с надежностью. Невероятно, что это первый сезон, когда Льюис не выиграл Гран-при с начала карьеры в «Ф-1» в 2007-м – тем не менее, я считаю, что это каким-то образом сделает его еще более целеустремленным в следующем году. Одно можно сказать точно: он и «Мерседес» точно не захотят повторения сезона-2022!» – написал Хаккинен в своем блоге.

Худший сезон Хэмилтона в «Ф-1»: без побед и поулов, 6-е место в чемпионате. Но Льюис не думает заканчивать

Хэмилтон отомстил напарнику Ферстаппена за поражение в 2021-м: отбивался ровно так же, отнял ключевые секунды, а с ними – второе место чемпионата