Мик Шумахер о столкновении с Латифи: «Я его не видел»

объяснил столкновение с на Гран-при Абу-Даби.

Шумахера наказали потерей пяти секунд, он завершил последнюю гонку за 16-м. Гонщик продолжил заезд после контакта с Миком, однако на заключительных кругах сошел.

«В этих машинах обзор не очень большой. Шины очень высокие, руль у лица. Он немного перетормозил, широко заехал, а затем вернулся на трассу. Честно говоря, я такого не ожидал.

И я просто его не видел. Это расстраивает. В то же время мне удалось проехать хорошие круги, но ближе к финишу шины закончились. Разочаровывающая гонка, однако мы будем смотреть вперед. Справедлив ли штраф? Если честно, мне все равно», – сказал Мик после финиша.

Шумахер рассказал, испытывал ли особые чувства во время гонки:

«На самом деле нет – меня это удивило. Не было ощущения, что это заключительная гонка сезона. И не чувствовалось, что это последний Гран-при для меня. Повторюсь, я настроен на возвращение в 2024 году.

Я показал свой темп, и многие в паддоке довольны моим развитием. Я уверен, что это позволит вести переговоры с командами».

Мик не стал подтверждать, что обеспечил себе место запасного в «Ф-1» на 2023 год, ответив «вы узнаете». Предполагается, что Шумахер присоединится к .

Шумахера выгнали из «Ф-1» и заменили 35-летним резервистом – это вообще как? Мик правда так плох?