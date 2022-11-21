Маттиа Бинотто: «Обманный вызов в боксы – фантастика. Стратеги «Феррари» способны работать очень хорошо»
Маттиа Бинотто похвалил работу стратегов «Феррари» на Гран-при Абу-Даби.
Руководитель Скудерии отметил радиопереговоры с Шарлем Леклером, рассчитанные на то, чтобы его соперник из «Ред Булл» Серхио Перес заехал в боксы – так и произошло. В итоге сам Леклер не стал проводить второй пит-стоп, опередил Переса, который останавливался дважды, и стал вице-чемпионом.
«Мы гибко действовали с обоими пилотами, поскольку понимали, что ситуация пограничная между одним и двумя пит-стопами. У Шарля задел от соперников позади был несколько больше, и он лучше сохранил шины – это дало преимущество при использовании стратегии с одной остановкой.
Здорово, что команда проявила гибкость при выборе стратегий для одного пилота [с одним пит-стопом] и другого [с двумя] ради оптимизации результатов. Обманный вызов в боксы, подействовавший на «Ред Булл» – фантастика. Безусловно, мы сработали как надо, все сделали правильно, и я рад за команду.
Когда «Феррари» ошибается, критики много. Но я знаю, что эти ребята способны работать очень хорошо», – сказал Бинотто.
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