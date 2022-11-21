Шарль Леклер: «Старались обмануть соперников – заставить «Ред Булл» поверить, что мы собираемся на второй пит-стоп»

Пилот рассказал, что на Гран-при Абу-Даби команда намеренно ввела «Ред Булл» в заблуждение и вынудила провести второй пит-стоп. При этом сам Леклер изначально не собирался останавливаться второй раз и намеревался проехать гонку с одним пит-стопом.

На 33 круге, когда Леклер находился позади Переса и монегаску не хватало скорости, чтобы обогнать соперника на трассе, в «Феррари» пошли на хитрость.

В «Феррари» заставили соперников думать, что Леклер собирается проводить пит-стоп, сообщив ему по радио следующее: «Едем в боксы, действуя противоположным образом относительно Переса».

Тем самым подразумевая, что в конце круге Леклеру нужно будет заехать в боксы в том случае, если этого не сделает Перес, и попробовать опередить соперника на счет «андерката».

В итоге в «Ред Булл» отреагировали и провели пит-стоп Переса, в то время как Леклер остался на трассе и в принципе не собирался останавливаться второй раз.

«Должен сказать, что мы действовали именно так, как и хотели. Как мы планировали изначально. Теперь я могу этого сказать – мы старались обмануть соперников, заставить их поверить в то, что мы собираемся на пит-стоп и будем действовать обратно соперникам. Соперники поверили и поехали на свой второй пит-стоп. Так что мы сработали превосходно, я горжусь тем, как мы все исполнили.

При этом мы смогли все сделать правильно, находясь под огромным давлением. В том числе речь о давлении со стороны – со всеми слухами (о смене руководства команды), появлявшимися до начала уик-энда, с необходимостью сохранить второе место и в личном зачете, и в Кубке конструкторов. И в такой ситуации мы смогли сработать наилучшим образом.

Не думаю, что наш темп был выше, чем у «Ред Булл». Думаю, «Ред Булл» был сильнее нас. Но мы вынудили их ошибиться, вынудили провести второй пит-стоп, что в итоге окупилось. Так что я доволен», – рассказал Леклер.

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