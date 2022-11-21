Жак Вильнев: «Мы увидим лучшего Хэмилтона в 2023 году»

предположил, что в 2023 году Льюис Хэмилтон будет быстр как никогда.

Гонщик «Мерседеса» уступил напарнику по итогам сезона и впервые в карьере не заработал ни одного поула и ни одной победы.

«В следующем году я много ожидаю от , мы увидим лучшего Льюиса. Он завершил сезон без поула и победы. Думаю, это на него повлияет. И будет интересно, так как способен прибавлять – мы убедились в этом в Бразилии.

На первых кругах гонки [в Абу-Даби] Льюис справедливо вернул позицию [ ], и на «медиуме» возникали некоторые проблемы. Когда он перешел на «хард», то полетел по трассе. Жаль, что его гонка закончилась так – первой механической поломкой за сезон», – написал чемпион «Формулы-1» 1997 года в своей колонке.

Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за сезон

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