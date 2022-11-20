Кристиан Хорнер: «Посвящаем победу в чемпионате мира Матешицу»

Руководитель рад успехам австрийской команды в сезоне-2022.

По итогам года Макс Ферстаппен одержал 15 побед и стал чемпионом мира, а «Ред Булл» выиграл Кубок конструкторов. Серхио Перес занял третье место в личном зачете.

Успехи «Ред Булл» Хорнер посвятил умершему основателю команды Дитриху Матешицу.

«Вот это год! Удивительный год для команды. Было много незаметной для зрителей работы. Вы не видите людей, которые приложили невероятные усилия для достижения успеха. Грандиозный результат. Наш путь не был устлан розами, но посмотрите, чего мы достигли – это превзошло все наши ожидания, мы даже вообразить не могли, что сумеем добиться такого итога.

Мы преодолели трудности. В 2014 году после изменения правил мы откатились назад, но никогда не теряли веры в себя. В прошлом году мы выиграли в личном зачете, а в этом сделали еще один шаг вперед. Спустя восемь лет победить в Кубке конструкторов – это свидетельство целеустремленности и веры в себя.

Прошлый год отнял у всех сотрудников команды много сил. В этом сезоне тоже были взлеты и падения. Мы пережили смерть владельца команды . была его страстью, он предоставил возможности многим гонщикам, дал шанс нам. Мы посвящаем ему победу в этом чемпионате мира», – сказал Хорнер.

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