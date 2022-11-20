Мартин Брандл о завершении карьеры Феттеля: «Ничего не указывало, что прощание было временным»

Телекомментатор и экс-пилот отметил, что прощание с «Формулой-1» выглядело так, словно четырехкратный чемпион мира уже не вернется в этот спорт.

Однако, по мнению англичанина, это еще не означает, что Феттель не захочет вернуться в гонки через какое-то время.

«Проводы Себастьяна были замечательными. Чувствовалось, что это завершение – ничего не указывало, что прощание было временным. Впрочем, я уверен, что и другие когда-то чувствовали то же – и Кими Райкконен, и Фернандо Алонсо, которые потом возвращались.

Похоже, он идет дальше, но если он действительно затоскует по «Формуле-1» через пару лет – как он сказал в интервью, – то не преуспеет в достижении других целей, которые он поставил в своей жизни», – заявил Брандл.

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