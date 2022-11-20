Победители гонок «Ф-1» будут получать медали ФИА, начиная с сегодняшнего Гран-при Абу-Даби

Победители гонок «Формулы-1» получат специальные медали .

Первую медаль за победу вручат сегодня после Гран-при Абу-Даби. Триумфаторов по-прежнему будут награждать кубками.

«В то время как трофеи остаются у команд, либо пилотам предоставляют реплики, медаль создана для как личное уникальное напоминание для победителей Гран-при об их выдающихся достижениях», – пояснили в ФИА.

На каждой медали будет выгравирован номер Гран-при – так, гонка в Абу-Даби станет 1079-й в истории чемпионата.

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