«Пирелли» расширит линейку составов шин для «Ф-1» до 6 в 2023 году
Гонщики «Формулы-1» будут использовать шесть различных составов шин в 2023 году.
В настоящий момент «Пирелли» создает пять комплектов – от самых жестких покрышек C1 до мягких C5. Для каждого уик-энда итальянская компания отбирает три состава.
Главный инженер «Пирелли» по «Ф-1» Симоне Берра сообщил, что в следующем сезоне появятся шины C0.
«У нас есть новая версия C1. Так что C1 перестанут быть теми C1, которые есть сейчас. Новые шины предоставят больше сцепления в сравнении со старыми.
Новые C1 тестировали в Техасе [в практике перед Гран-при США]. [Старые] C1 станут C0 в следующем году. Так что будет шесть комплектов: C0 – текущие C1, новые C1 и остальные, которые останутся теми же составами в новой схеме», – заявил Берра.
Комплекты C0, вероятно, будут использовать на Гран-при Великобритании, Японии и Катара, уточнил инженер.
Машины новой «Ф-1» превратились в неубиваемые танки. Можно приехать в топ-5 после въезда в стену, тараны – тоже больше не проблема
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