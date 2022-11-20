«Пирелли» расширит линейку составов шин для «Ф-1» до 6 в 2023 году

Гонщики «Формулы-1» будут использовать шесть различных составов шин в 2023 году.

В настоящий момент создает пять комплектов – от самых жестких покрышек C1 до мягких C5. Для каждого уик-энда итальянская компания отбирает три состава.

Главный инженер «Пирелли» по «Ф-1» Симоне Берра сообщил, что в следующем сезоне появятся шины C0.

«У нас есть новая версия C1. Так что C1 перестанут быть теми C1, которые есть сейчас. Новые шины предоставят больше сцепления в сравнении со старыми.

Новые C1 тестировали в Техасе [в практике перед ]. [Старые] C1 станут C0 в следующем году. Так что будет шесть комплектов: C0 – текущие C1, новые C1 и остальные, которые останутся теми же составами в новой схеме», – заявил Берра.

Комплекты C0, вероятно, будут использовать на , Японии и Катара, уточнил инженер.

Машины новой «Ф-1» превратились в неубиваемые танки. Можно приехать в топ-5 после въезда в стену, тараны – тоже больше не проблема

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