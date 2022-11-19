Карлос Сайнс: «Думаю, завтра у нас будет хороший шанс победить «Мерседес»

Пилот подвел итоги квалификации к -Даби, а также рассказал о целях на завтрашнюю гонку.

«Думаю, соперники находятся вполне в пределах досягаемости. Хотя с другой стороны в этот уик-энд именно «Ред Булл» располагается быстрейшей машиной. Мы сделаем все возможное, чтобы переиграть их в завтрашней гонке, но если в квалификации они оказались быстрее на 0,3 секунды, в гонке это обычно приводит к преимуществу уже в 0,5 секунды.

Так что в гонке у них может быть преимущество. Однако самое важное сегодня то, что мы смогли обогнать , хотя соперники хорошо смотрелись весь уик-энд. И я думаю, что завтра у нас будет хороший шанс их победить. Завтра мы выложимся на максимуме. Лично мне же хотелось бы закончить сезон на подиуме», – рассказал Сайнс.

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