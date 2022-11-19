Гельмут Марко: «Мы рады, что после фиаско в Бразилии теперь прежний порядок был восстановлен»

Советник подвел итоги квалификации к -Даби, а также поделился мнением о перспективах команды в гонке.

«Первое и второе место! Мы рады, что после фиаско в Бразилии теперь прежний порядок был восстановлен. При этом у Макса дважды за квалификацию отключалась приборная панель, но это ему не помешало. Еще у него в одной из попыток возникла проблема с антикрылом, но когда это было необходимо, Макс обеспечил результат.

Тем не менее, еще сильнее мы рады из-за нашего темпа на длинной дистанции. В практике мы были очевидно сильнее с точки зрения износа шин. Надеюсь, это не изменится и в гонке. Тогда мы сможем приблизиться к своей цели: новому рекорду по количеству побед за сезон и 1-2 местам в чемпионате», – рассказал Марко.

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